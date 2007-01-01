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Общество

Более 75% родителей потратят детские накопления на образование детей

Дмитрий Ивьев
26.05, 11:40
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Каждая вторая семья уже копит или планирует начать копить на будущее своих детей, таковы результаты исследования НПФ ВТБ. При этом 77,5% родителей намерены использовать эти сбережения на образование ребёнка.

Согласно опросу*, 16,6% респондентов уже имеют целевые накопления на будущее своих детей, а треть (33,2%) планирует начать копить в будущем. Общие накопления на семью, а не только на ребенка, имеют 23,6% опрошенных, в то время как 26,6% участников исследования живут без «запасных денег».

Наиболее популярные способы накопления средств для детей включают банковские вклады (45,6%), накопительные счета (38,1%) и страховые накопительные программы (25,6%). Также среди популярных методов — инвестиции в ценные бумаги (21,9%), пенсионные программы с возможностью снятия средств и инвестиции в недвижимость (по 14,4%). Примечательно, что наличным доверяют минимально: только 7,4% опрошенных хранят деньги в конверте.

Большинство родителей заботятся о будущем образовании своих детей. У 77,5% респондентов «детские» средства пойдут в первую очередь на учебу. В то же время 29,1% участников опроса не планируют давать ребенку платное образование. Обеспечить своих наследников жильем намерены 19,4% респондентов. Примечательно, что 1,3% родителей указали в числе целей первый взнос по ипотеке, а пункты «свадьба» и «автомобиль» остались без выбора.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) для детей вызывает большой интерес: 31,3% респондентов «точно готовы» оформить такой продукт. Наиболее привлекательным преимуществом ПДС для 73,2% опрошенных является государственное софинансирование до 36 000 рублей в год.  В числе стоп-факторов половина родителей назвали слишком большой срок накоплений (48,3%).

«Чем раньше родители начинают формировать «образовательный» капитал, тем проще это сделать без значительных денежных вложений и незаметно для семейного бюджета: откладывая 100 рублей в день, через 15 лет можно рассчитывать на сумму свыше 3 млн рублей с учетом средств государственной поддержки, налоговых вычетов и ориентировочного инвестиционного дохода. Программа детских сбережений – это именно тот инструмент для инвестиций в будущее детей, который был необходим россиянам», – комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

*Опрос был проведен в апреле 2025 года и охватил 966 респондентов, имеющих несовершеннолетних детей.

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