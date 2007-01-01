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Общество

Село в Дзержинском районе снова осталось без холодной воды

Дарья Джуманова
26.05, 11:22
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Жительница Льва Толстого поделилась проблемой в комментариях под постом губернатора Владислава Шапши в субботу, 24 мая.

По её словам, каждый летний сезон в их селе нет холодной воды.

- Ответ водоканала - сезон поливов, воды не хватает! Подскажите, когда эта проблема уже решится? Годами страдаем от отсутствия воды в летний период, - пишет Мария.

- К сожалению, из-за очень жаркой погоды возникает необходимость дополнительного полива огородов, поэтому существенно увеличился разбор воды. Это проблема временная, не связанная с аварийными ситуациями, - объяснили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

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