Село в Дзержинском районе снова осталось без холодной воды

Жительница Льва Толстого поделилась проблемой в комментариях под постом губернатора Владислава Шапши в субботу, 24 мая.

По её словам, каждый летний сезон в их селе нет холодной воды.

- Ответ водоканала - сезон поливов, воды не хватает! Подскажите, когда эта проблема уже решится? Годами страдаем от отсутствия воды в летний период, - пишет Мария.

- К сожалению, из-за очень жаркой погоды возникает необходимость дополнительного полива огородов, поэтому существенно увеличился разбор воды. Это проблема временная, не связанная с аварийными ситуациями, - объяснили в министерстве строительства и ЖКХ региона.