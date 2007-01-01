Село в Дзержинском районе снова осталось без холодной воды
Жительница Льва Толстого поделилась проблемой в комментариях под постом губернатора Владислава Шапши в субботу, 24 мая.
По её словам, каждый летний сезон в их селе нет холодной воды.
- Ответ водоканала - сезон поливов, воды не хватает! Подскажите, когда эта проблема уже решится? Годами страдаем от отсутствия воды в летний период, - пишет Мария.
- К сожалению, из-за очень жаркой погоды возникает необходимость дополнительного полива огородов, поэтому существенно увеличился разбор воды. Это проблема временная, не связанная с аварийными ситуациями, - объяснили в министерстве строительства и ЖКХ региона.