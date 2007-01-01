Калужская область заняла 31 место в рейтинге благосостояния семей
Результаты исследования 26 мая опубликовало агентство «РИА Новости».
Авторы рейтинга рассчитали, сколько денег может оставаться у семьи с двумя детьми в месяц после обязательных минимальных расходов.
Для Калужской области это 30 802 рубля.
В лидерах оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (125 162 рубля), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 86 916 рублей и Магаданская область (75 029 рублей).
Соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Москва – 4 (66 780 рублей), Московская область – 10 (52 879 рублей), Тульская область – 33 (30352 рубля), Брянская область – 62 (19 603 рубля), Орловская область – 67 (17 133 рубля), Смоленская область – 73 (11 568 рублей).
А как у вас в семье? Расскажите в комментариях!