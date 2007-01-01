Калужские футболисты бьют не только по воротам, но и по окнам

В воскресенье, 25 мая, местная жительница оставила жалобу в комментариях под публикацией губернатора.

-Московская 217. Рядом со стадионом. Опять разбили женщине окно. Когда это прекратиться? Кто будет возмещать ущерб и стелить окно? Мы писали Вам уже не раз про этот стадион. Одни отписки. Никаких действий, - пишет Анна.

-Здравствуйте. Приносим извинения за эту ситуацию. Только что связались с Калужской футбольной лигой, которая тренируется на этом стадионе. Сетку восстановят в течение одной-двух недель, - сообщили в горуправе.

Кроме того, власти попросили женщину оставить контактный телефон в личных сообщениях чтобы представители КФЛ могли с ней связаться.