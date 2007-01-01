Несколько районов Калуги останутся без воды
Как мы уже писали, на севере города отключат водоснабжение из-за проведения ремонтных работ во вторник, 27 мая.
В зону отключения попадут:
ДС №10 (ул. Губернская, 25),
ДС №102 (ул. Дорожная, 33a),
СШ №29 (ул. Центральная, 13a),
ДС№82 (ул. Тепличная, 6a),
Канищевский КДО (ул. Новая, 1 к.2),
СШ Ne35 (ул. Новая, 1а),
СШ №51 (ул. Дорожная, 17а),
ДС №74 (ул. Новая, 3a),
Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, 7).
Список районов, где будет пониженное давление, смотрите по ссылке.