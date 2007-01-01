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Общество

Несколько районов Калуги останутся без воды

Дарья Джуманова
26.05, 10:32
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Как мы уже писали, на севере города отключат водоснабжение из-за проведения ремонтных работ во вторник, 27 мая.

В зону отключения попадут:

ДС №10 (ул. Губернская, 25),

ДС №102 (ул. Дорожная, 33a),

СШ №29 (ул. Центральная, 13a),

ДС№82 (ул. Тепличная, 6a),

Канищевский КДО (ул. Новая, 1 к.2),

СШ Ne35 (ул. Новая, 1а),

СШ №51 (ул. Дорожная, 17а),

ДС №74 (ул. Новая, 3a),

Поликлиника №6 (ул. Комсомольская, 7).

Список районов, где будет пониженное давление, смотрите по ссылке.

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