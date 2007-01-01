Калужские садоводы второй сезон остаются без воды

Жалобу написали жители СНТ «Изыскатель» в комментариях под публикацией Владислава Шапши в четверг, 22 мая.

- Второй год, точнее сезон не подаётся техническая вода. Куда только не писали , одни отписки . Водоканал говорит подача идёт или идут работы , а воды как не было так и нет, - сообщает Екатерина.

- Специалисты Водоканала провели обследование, водовод находится в аварийном состоянии. К сожалению, точных сроков ремонта подсказать не можем. Сейчас прорабатывается вопрос о финансировании прокладки новой трубы для подключения к питьевой воде. Приносим извинения за длительное ожидание решения проблемы, - прокомментировали в Министерстве строительства Калужской области.