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Общество

Калужские садоводы второй сезон остаются без воды

Дарья Джуманова
23.05, 11:33
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Жалобу написали жители СНТ «Изыскатель» в комментариях под публикацией Владислава Шапши в четверг, 22 мая.

- Второй год, точнее сезон не подаётся техническая вода. Куда только не писали , одни отписки . Водоканал говорит подача идёт или идут работы , а воды как не было так и нет, - сообщает Екатерина.

- Специалисты Водоканала провели обследование, водовод находится в аварийном состоянии. К сожалению, точных сроков ремонта подсказать не можем. Сейчас прорабатывается вопрос о финансировании прокладки новой трубы для подключения к питьевой воде. Приносим извинения за длительное ожидание решения проблемы, - прокомментировали в Министерстве строительства Калужской области.

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