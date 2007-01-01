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Общество

Калужане возмущены долгим ожиданием транспорта в микрорайоне Веснушки

Дарья Джуманова
23.05, 11:22
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Местная жительница пожаловалась на длительные интервалы движения общественного транспорта в комментариях под публикацией губернатора в пятницу, 23 мая.

- 2 автобуса и 2 троллейбуса,стоят по 15 минут. Почему автобус с номером 29 ходит каждые 5 минут, а мы с веснушек не можем уехать? - пишет Алина.

- Здравствуйте. Транспорт выдерживает интервал согласно расписанию, составленному на основе анализа пассажиропотока. В дальнейшем, по вопросам транспортного обслуживания, пожалуйста, обращайтесь в диспетчерскую, - прокомментировали в горуправе.

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