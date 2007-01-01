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Общество

Калужане жалуются на работу питейных заведений в жилых домах

Дарья Джуманова
23.05, 11:12
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О проблеме рассказал житель Правобережья в комментариях под публикацией губернатора в четверг, 22 мая.

- По непонятным для жителей причинам продолжает работать Барзак по адресу 65 лет Победы, 41. Хотя закон о запрете "наливаек " в жилых домах вступил в силу ещё в марте 2025 года, - пишет Александр.

В министерстве конкурентной политики пояснили, что бар с 15 мая работает как магазин. Он может работать круглосуточно, но не продавать пиво и пивные напитки.

-В случае наличия доказательств продажи пива после 22 часов (чеки, фото продажи пива) нужно направить жалобу с подтверждением личности заявителя через платформу обратной связи: https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/ либо обратитесь лично к нам по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, каб. 710, - добавили в ведомстве.

А в вашем районе продолжают работать подобные заведения?

Пишите в комментариях.

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