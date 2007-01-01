Владислав Шапша напомнил калужанам о старте предварительного голосования

В Калужской области проходит предварительное голосование «Единой России». Отдать свой голос за кандидата, который представит партию на сентябрьских выборах, могут зарегистрированные на сайте партии избиратели, напомнил 23 мая глава региона Владислав Шапша.

Среди жителей области уже больше 80 тысяч человек сделали свой выбор.

Самыми активными Шапша назвал жителей Барятинского, Жиздринского и Медынского районов.

Голосование продлится до 25 мая.