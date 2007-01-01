Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша напомнил калужанам о старте предварительного голосования
Общество

Владислав Шапша напомнил калужанам о старте предварительного голосования

Дмитрий Ивьев
23.05, 08:48
0 259
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калужской области проходит предварительное голосование «Единой России». Отдать свой голос за кандидата, который представит партию на сентябрьских выборах, могут зарегистрированные на сайте партии избиратели, напомнил 23 мая глава региона Владислав Шапша.

Среди жителей области уже больше 80 тысяч человек сделали свой выбор.

Самыми активными Шапша назвал жителей Барятинского, Жиздринского и Медынского районов.

Голосование продлится до 25 мая.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldhRm9zRG4yMnBuT0FMek4ycHoxbEE9PSIsInZhbHVlIjoidk95OGx6M2hUdk9xMFIwWndvUTZnK09nMmM0QUZaRTl5RVZwNW5YNGt3VG5NL0ZNejlwdU5rdm5VeERscGhqRWMrLzdDUWU5TFJXa0xCWWFVSU00NDlwNlNVUFpRNy9xbm5KTk1ZTmNKUks2cUZOWlpEOEQ5bTMwUG1jZG5iR3plOVQwYUxwOHRHRkdab3lkeDI0MS84VGhiNStWWE5SaVEwMlNwVlczd0hPNGRhN2Q0VVdaY3J6dFNJK0FNVEgzTWxIY1dpeWpkRjhuemRtdXE5T0pLSGlnd0M4a3NDTkphVmoyeHBrQ042UXIwTlFSKzFvVmRoOVhMRGFPME1rVHRIa0hyR3lJeDR1dTZFOHFDQ1laL2FHNjIyWkJ2NDN2UXhDUTN3S0NYdHZBRXYwZTNGUmxhOEJHdFJaQ1Vsbk9kQkJuc045QVVZaHlzb3IrSDBmcEkxUzlWVHBZTzk2VXIwV05zU043cTkvbmJBQUVKNDlaRkNaYkJYSW1qYTBQU2RubHI0alpxT05uZFM3a1ZBRTZ4SlptQzNmbkJITmhBK0JaY2IvNS9tZndzbitnbmN2OTREVFZjSG1tcG1uciIsIm1hYyI6ImQ2ZGJmYjFlZWZhM2I1NTMxN2MxMmM1MDBiYzAyMzk1OGM2MDcwNDI4NTlmMTI3OGFlMjZjYTNlM2E5OTBiZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkIrbGVYbkJMdnVHQThuQW1wQ2tNZlE9PSIsInZhbHVlIjoiWEwzeEFnWWtTUmVPc0NjZFcrYitnTzc1WjNjSFNUN3hILzVHQUVDbitlNm8vWnRXYXF4NWVsNGVIZGRyUWV5d0JJbUFtRU5YamNyVzRoeGc0eDU0d3BmQzltZVU2UW16ZWo3c1pUZDhWd0N2d1FveEVuRjlxT2dnV1N5MHh2Um85TXpTYUs4aVBnWFl2OFdBSUZyQnB2THJXRno0TFFkS3o4YmdXM2xTTGpLdFBCa21TNzNVcWthMDBRdW95Q2hodWlZOE1qMHYxZUQ4VzRhNnBoaHY3d2E5ZDBza0VZbm1sZDdETjBZOE9XUmNvVGIzUVl2VzFHVWF1VzVzeitIYmNoRlk2ODcxYk0wbVdOVEJtZ2VNUnA3V1JKU28vRDhvM0hMQ1pIM00wZkQ2emtQMnBjdlB2Z1hlMVV1VVpFK3VNYmNBVnppVGF6dThTUG1FcmtHUzRjbkQvYW4zRHYrZ1VpR3NvZ2R4OXlrbzJzNnh0YzNCN2phZy9rV010bWVZK1BDemdUSktnUmxmb1J6Z2pObXRVZ0hvYnpLaU9NK2RLUFlSenIwbWt6Y0lRRTJxWWFhUW5xcUFQVTJkajRJbE1mTlZRbUk5blpjbXhYY2t4TnpHZG9YYVJNOXJTVGErYXlpajNVRzVwdnJBNExyNHp2Qk9ObTdRRkxvekpLZVdiUkFmRjdQRG5jY04zbjdjUXc2YWprc1hGNVc0eWN3WjlMcFB0TUdiWDNBWWsxcXk3bTMzRnArU2xURXk2WTVkbm5tN3YxZ0NRNWZzK1F5anRyOVVJUVNZMGVjSGNyQWpyMFZmZ0t6dkNySFF4VG1ZRVZQczZnVlQ1Z1E3NUR3diIsIm1hYyI6ImY4Yjg4ZTlhYjZmYzY1NDIyYmE2YTZmYTdlNGIyODNkYWUxYjRhODVhYmE1OTc5MmVkYmQ3ZGM0NmZjMzEwZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+