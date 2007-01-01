Калужанин пожаловался на вечно гаснущие фонари возле его дома

В пятницу, 23 мая, в комментариях под публикацией губернатора житель улицы Георгия Амелина обратил внимание на проблему с уличным освещением между домами 5 и 7.

-В очередной раз перестали гореть фонари на спортивных площадках.Два месяца ожидания их ремонта, два месяца освещение работает и так по кругу. Эти фонари единственное освещение на этой улице, - пишет мужчина.

-Здравствуйте. Бригада сетевой организации выйдет на место для проверки освещения в течение двух недель, по возможности раньше. По итогам выезда вернёмся с ответом, - сообщили в горуправе.