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Общество

Калужанка примет участие в финале международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний»

Дарья Джуманова
22.05, 17:23
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Мария Сплавская из Калужской области стала одной из победительниц полуфинала и теперь представит регион в итоговых состязаниях. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в четверг, 22 мая.

Полуфинал конкурса состоялся 19 мая одновременно в восьми федеральных округах России. Участники работали по трекам отборочных этапов: «Исследователь», «Инженер» и «Инноватор».По итогам состязаний победили 48 человек.

Мария Сплавская одержала победу в номинации «Исследователь» и теперь должна подготовить проект по теме «Квантовые технологии».

Финал конкурса пройдёт в июне на площадке музея «АТОМ» на ВДНХ.Там назовут имена 24 участников, которые отправятся в шестую арктическую экспедицию «Росатома» вместе с российскими школьниками и представителями 20 других стран.

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