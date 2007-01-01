Калужанка примет участие в финале международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний»

Мария Сплавская из Калужской области стала одной из победительниц полуфинала и теперь представит регион в итоговых состязаниях. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в четверг, 22 мая.

Полуфинал конкурса состоялся 19 мая одновременно в восьми федеральных округах России. Участники работали по трекам отборочных этапов: «Исследователь», «Инженер» и «Инноватор».По итогам состязаний победили 48 человек.

Мария Сплавская одержала победу в номинации «Исследователь» и теперь должна подготовить проект по теме «Квантовые технологии».

Финал конкурса пройдёт в июне на площадке музея «АТОМ» на ВДНХ.Там назовут имена 24 участников, которые отправятся в шестую арктическую экспедицию «Росатома» вместе с российскими школьниками и представителями 20 других стран.