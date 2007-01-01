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Общество

Калужане не могут попасть к детскому психиатру для получения справки

Дарья Джуманова
22.05, 16:38
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О проблеме в комментариях под публикацией Владислава Шапши местная жительница рассказала в четверг, 22 мая.

- Я не могу записать к врачу психиатру ребенка, мне нужна срочно справка на пмпк.Что делать? Почему раньше по живой все попадали и все было хорошо? Без всяких очередей.Что мне говорят на 122 ,, в течении дня может появится талон,, Что это за поле чудес??- написала женщина.

В ответе министерства здравоохранения региона пояснили, что запись к детскому психиатру доступна через Госуслуги, портал регистратура40.рф, по телефону 112 и через чат-бота.

-Поскольку прохождение этого врача необходимо в рамках медосмотра для подачи документов в учебное заведение, сейчас действительно все ячейки для записи на прием к данному специалисту быстро занимаются, - добавили в ведомстве.

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