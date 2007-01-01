В Калуге просят вернуть цветы в сквер 50 лет ВЛКСМ

В среду, 21 мая, местная жительница в комментариях под постом городского головы Дмитрия Денисова подняла данный вопрос.

-Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Пожалуйста вспомните о сквере 50 лет влксм. Ранее на этом газоне были цветы. Сегодня одуванчики, - пишет калужанка.

-Здравствуйте. К сожалению, из-за ограниченного бюджета в этом году высадка цветов здесь не планируется. Но мы обязательно учтём ваши пожелания на будущее, - сообщили в управлении городского хозяйства.