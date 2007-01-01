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Общество

Коровы снова появились во дворах Калуги

Дарья Джуманова
22.05, 15:59
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Жительница города поделилась фотографиями животных в комментариях под постом городского головы Дмитрия Денисова в четверг, 22 мая.

-А на ул. Кибальчича 28 на детской площадке опять коровы. Когда же это безобразие закончится? - пишет женщина.

Проблемы с коровами в Калуге возникают не впервые. 7 мая их заметили на улице Звёздной.

На Байконуре они являются частыми гостями.

Власти города работают над законом, который позволит изымать животных и штрафовать их владельцев.

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