В Калуге прошло торжественное гашение марки к 100-летию «Комсомольской правды»

Юбилейные марки со штампом теперь представляют особую коллекционную ценность.

Ведущее издание России будет отмечать вековой юбилей 24 мая. А в преддверии 100-летнего юбилея «Комсомолки» состоялась торжественная церемония гашения художественной почтовой марки. Она прошла в различных городах России и Калуга стала одним из них.

«Комсомольская правда» — уникальное издание, чья история неразрывно связана с историей России. И все самые значимые события страны отражены на ее страницах. Сегодня - это газета, радио, сайт, книжное издательство, а калужский медиахолдинг включает в себя еще и сайт kp40, и газету «Калужский перекресток».

Для гашения художественной почтовой марки был изготовлен специальный сувенирный штемпель. На штемпеле указана дата 22 мая 2025 года.

Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров. На почтовой марке изображен юбилейный логотип «Комсомольской правды». Номинал – 100 рублей.

Также в этот день медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» поздравил победителей ежегодного проекта «Гордость Калужской области».

О том, чем запомнилась «Комсомолка» калужанам, какие истории, связанные с ней, вспомнили на гашении марки, что обнаружилось во вскрытой на церемонии капсуле времени, мы расскажем в большом репортаже на нашем сайте. Следите за обновлениями.