В Калуге школьницу дважды заставили заплатить за проезд в автобусе

В четверг, 22 мая, в комментариях под постом губернатора мама девочки пожаловалась на ситуацию.

— На маршруте 61 вчера около 15.35-15.40 ч на остановке "Швейная фабрика" мою дочь заставили два раза оплатить поездку, водитель сказал что первый раз оплата не прошла. На самом деле прошло две оплаты, пользуется тем что подросток и не может за себя постоять, — поделилась Юлия.

Женщина заметила, что подобные инциденты случаются не впервые.

В горуправе ответили, что проблему с дублированной оплатой можно решить, обратившись в техническую поддержку на сайте транспортной карты Калужской области.