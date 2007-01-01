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Общество

В Калуге школьницу дважды заставили заплатить за проезд в автобусе

Дарья Джуманова
22.05, 15:43
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В четверг, 22 мая, в комментариях под постом губернатора мама девочки пожаловалась на ситуацию.

— На маршруте 61 вчера около 15.35-15.40 ч на остановке "Швейная фабрика" мою дочь заставили два раза оплатить поездку, водитель сказал что первый раз оплата не прошла. На самом деле прошло две оплаты, пользуется тем что подросток и не может за себя постоять, — поделилась Юлия.

Женщина заметила, что подобные инциденты случаются не впервые.

В горуправе ответили, что проблему с дублированной оплатой можно решить, обратившись в техническую поддержку на сайте транспортной карты Калужской области.

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