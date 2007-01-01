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Калужане просят спилить опасные деревья

Дарья Джуманова
22.05, 15:26
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В четверг, 22 мая, в комментариях под постом губернатора одна из местных жительниц оставила жалобу.

- Улица Энгельса в районе дома 63. Тут страшно ходить… в прошлом году здесь рухнуло дерево на дом и повредило балконы. До сих пор они поломанные. В этом году опиливали деревья, но никакого внимания на дерево без коры не обратили. Оно уже мертвое. Власти города спилили в прошлом году просто кучу деревьев! Но на это они закрывают глаза, - написала Елена.

По ее словам, похожая ситуация наблюдается и на других улицах района. Например, на перекрестке Мичурина и Степана Разина.

-Удаление потенциально опасных деревьев проводится точечно, в связи с большими объемами работ опилить все сразу невозможно. На улице Мичурина деревья уже опилили, работы продолжаются, - сообщили в горуправе.

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