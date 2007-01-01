В Калуге из-за неисправности в одной квартире перекрыли газ всему дому

Жительница рассказала о проблеме в комментариях под публикацией губернатора в социальной сети в четверг, 22 мая.

Специалисты, проверявшие газовое оборудование, нашли поломку в квартире № 9 на Чехова, 3.

-Поскольку якобы жилец отказался перекрывать газ в квартире, газовщики перекрыли весь стояк и теперь все квартиры сидят без газа и без горячей воды, так как в доме нет центрального отопления. Объявили, что надо ждать до завтрашнего дня, а дальше неизвестно, - пишет Елена.

-Все верно, в целях безопасности был перекрыт весь стояк. По информации УК, на завтра запланирована проверка вентиляционных каналов.Газораспределительная организация возобновит подачу газа, как только будут устранены все неисправности (при наличии договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования у всех собственников), - прокомментировали в Госжилинспекции Калужской области.