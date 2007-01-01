В Калуге жители улицы Степана Разина годами жалуются на разбитый тротуар

О проблеме сообщила калужанка под публикацией Владислава Шапши в социальной сети в четверг, 22 мая.

-Пожалуйста, обратите внимание на состояние тротуара на улице Степана Разина от дома 41 до угла ул. Никитина. Уже не один год тротуар похож на разбитую сельскую дорогу. Несколько стариков уже падали, споткнувшись. Вся надежда на ваше милосердие, - написала женщина.

-Здравствуйте. К сожалению, в этом году ремонт тротуара на улице Степана Разина не запланирован. Будем рассматривать такую возможность в последующие годы, - прокомментировали в горуправе.