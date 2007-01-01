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Общество

Участника СВО похоронят в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.05, 13:50
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В пятницу, 23 мая, в Воротынске попрощаются с Антоном Новиковым.

Об этом сообщили в администрации Бабынинского района.

Церемония прощания начнется в 11:00 в храме преподобного Серафима Саровского.

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