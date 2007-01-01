Калужане задыхаются от жары в общественном транспорте

Свою жалобу оставил местный житель в четверг, 22 мая, в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

По его словам, с приходом теплой погоды водители автобусов не спешат включать кондиционеры.

-Дайте указание УКТ чтобы в новых автобусах уже включили срочно кондиционер. Уже жара наступила. В автобусе все окна закрыты. В автобусах духота страшная, - пишет Владимир.

-Кондиционер в общественном транспорте включается при среднесуточной температуре выше +20 градусов. Во время остановки вы можете обратиться к водителю с просьбой включить кондиционер. Также важно, что у каждого пассажира индивидуальное восприятие температуры, решение включать кондиционер или нет в этом случае останется за водителем, - сообщили в горуправе.