В Калужской области возобновят маршрут Юхнов-Малоярославец-Обнинск

В среду, 21 мая, калужанка написала жалобу в комментариях под публикацией губернатора в социальных сетях.

- Доехать до Юхнова невозможно не из Медыни, не из Малоярославца, не из Обнинска. Из Юхнова до Беляево, например, автобус делает 2 (!) рейса в неделю (!) (а когда-то ходил каждый день по несколько раз).И как добираться до райцентра, до больницы? - спросила Ольга.

В ответ на обращение в региональном Минтрансе сообщили, что в июне пройдут конкурсные процедуры, а с июля планируется возобновить перевозки по маршруту Юхнов – Малоярославец – Обнинск.