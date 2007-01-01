В Людиново каждому новорожденному вручат памятный знак с гербом района
Глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов в четверг, 22 мая, сообщил о новой традиции: всем малышам будут вручать нагрудный знак с гербом муниципалитета.
Выдавать его будут вместе с привычными сертификатами и документами.
Владислав Шапша подчеркнул, что этот знак может стать важным символом для детей: кто-то наденет его, отправляясь в первый класс, кто-то — на выпускной вечер, а кто-то — когда создаст свою семью.