В Калужской области наградили выдающихся жителей региона

Как рассказал Владислав Шапша в четверг, 22 мая, вместе с председателем регионального Заксобрания Геннадием Новосельцевым он вручил знаки отличия Почётному гражданину региона Николаю Сафонову.

Николай активно занимается патриотической работой и поддерживает участников СВО. Он также играет важную роль в жизни Куйбышевского района.

-Я не знаю ни одного памятника, монумента посвященного Великой Отечественной войне и другим конфликтам, которые бы с такой регулярностью и любовью обновлялись и расширялись, - подчеркнул Владислав Шапша.

Также губернатор вручил медаль «Матери участника СВО» Людмиле Прокуратовой за достойное воспитание сына Владимира, настоящего патриота Отечества. Ещё 14 волонтёров удостоились почётного знака «За вклад в развитие добровольчества в Калужской области».