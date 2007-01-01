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Общество

Библиотеку в Думиничах ремонтируют по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
22.05, 11:28
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Библиотеку в Думиничах ремонтируют по нацпроекту

О ходе работ в рамках национального проекта «Семья» 22 мая сообщил глава администрации района Сергей Булыгин.

- Вчера зашел на стройплощадку. В помещении нашей муниципальной библиотеки на Гостиной, 10 - большие перемены, - отметил он. - Выполнена заливка полов, обработаны стены, установлены новые двери. Важно, что реконструкция идет по принципу создания на всей территории библиотеки безбарьерной среды – чтобы там могли перемещаться и комфортно себя чувствовать и люди, которые по состоянию здоровья пользуются колясками.

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