Качество воды в Калужской области не изменилось

По данным постановления главного санитарного врача Калужской области Светланы Рожковой, в 2025 году качество воды в водоемах, которые население использует для купания, останется на уровне 2024 года.

В прошлом году 32% проб воды не соответствовали санитарно-химическим нормам, а 34% — микробиологическим. Паразитологических нарушений не выявлено.

Наибольшие отклонения от норм зафиксированы в Оке, Яченском водохранилище в районе Бора, Угре, отмели у дороги Калуга-Воротынск и Протве.