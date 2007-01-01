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Общество

Качество воды в Калужской области не изменилось

Дарья Джуманова
22.05, 12:05
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По данным постановления главного санитарного врача Калужской области Светланы Рожковой, в 2025 году качество воды в водоемах, которые население использует для купания, останется на уровне 2024 года.

В прошлом году 32% проб воды не соответствовали санитарно-химическим нормам, а 34% — микробиологическим. Паразитологических нарушений не выявлено.

Наибольшие отклонения от норм зафиксированы в Оке, Яченском водохранилище в районе Бора, Угре, отмели у дороги Калуга-Воротынск и Протве.

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