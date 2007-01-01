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Общество

В Калужской области стоматологию наказали за нарушение правил оборота наркотических веществ

Дарья Джуманова
22.05, 11:29
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Частную стоматологическую клинику в Людиново оштрафовали за нарушения в учете прекурсоров - веществ, которые могут быть использованы для изготовления наркотиков.Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в среду, 21 мая.

В 2024 году клиника приобретала стоматологические материалы с метилметакрилатом, входящим в список контролируемых веществ.

Однако она не отчиталась перед полицией о количестве их использования и не вела журнал учета таких материалов, а также не назначила ответственных за его ведение.

Суд назначил клинике штраф в размере 50 тысяч рублей.

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