В Калужской области стоматологию наказали за нарушение правил оборота наркотических веществ

Частную стоматологическую клинику в Людиново оштрафовали за нарушения в учете прекурсоров - веществ, которые могут быть использованы для изготовления наркотиков.Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в среду, 21 мая.

В 2024 году клиника приобретала стоматологические материалы с метилметакрилатом, входящим в список контролируемых веществ.

Однако она не отчиталась перед полицией о количестве их использования и не вела журнал учета таких материалов, а также не назначила ответственных за его ведение.

Суд назначил клинике штраф в размере 50 тысяч рублей.