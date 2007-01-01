В России уменьшилось количество фейков благодаря проверке фактов

В России наблюдается положительная динамика в противодействии ложной информации. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области в среду, 21 мая.

На Петербургском международном юридическом форуме представили результаты исследования Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN).

За год зафиксировано более 1,5 тысячи новых фейков, что на 9% больше, чем в прошлом году. Но распространение ложной информации сократилось на 42%. Теперь фейки получают всего 1,8 миллиона репостов и копий. Это говорит о том, что борьба с дезинформацией становится более эффективной.

Однако по некоторым темам количество фейков всё же выросло. Например, в этом году выявили 44 ложные новости о праздновании 9 мая. Это в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.