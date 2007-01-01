Калуга вновь примет участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Правительство России объявило о возобновлении всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» – проекта, успешно реализуемого с 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Калужской области в среду, 21 мая.

В 2025 году муниципалитеты смогут проявить себя в пяти направлениях: «Градостроительная политика, благоустройство и ЖКХ»,«Умный город», «Укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне», «Повышение эффективности управления территорией», «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)».

Победители конкурса — 50 муниципальных образований — получат финансовую поддержку в размере 1 млрд рублей. Итоги будут объявлены осенью 2025 года.

В 2024 году Калуга одержала победу в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Полученные 50 млн рублей были направлены на озеленение городских территорий.