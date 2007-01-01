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Министр сельского хозяйства России приехала в Перемышль

Дмитрий Ивьев
22.05, 07:30
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Оксана Лут побывала там 21 мая вместе с губернатором Владиславом Шапшой.

Ей показали работу предприятий и обсудили подготовку кадров. Также делегация посетила объекты, которые созданы по госпрограмме комплексного развития сельских территорий.

Так, в Перемышле построен спортивный центр «Авангард». Капремонт прошел в культурно-досуговом центре, школе и детсаде «Радуга».

- В образовательных учреждениях, кстати, созданы агрокласс и агрогруппа, - рассказал губернатор. - Детсадовцы, например, вместе с воспитателями выращивают зелень и овощи. Мечтают о зимнем саде. Обязательно поможем.

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