Министр сельского хозяйства России приехала в Перемышль
Оксана Лут побывала там 21 мая вместе с губернатором Владиславом Шапшой.
Ей показали работу предприятий и обсудили подготовку кадров. Также делегация посетила объекты, которые созданы по госпрограмме комплексного развития сельских территорий.
Так, в Перемышле построен спортивный центр «Авангард». Капремонт прошел в культурно-досуговом центре, школе и детсаде «Радуга».
- В образовательных учреждениях, кстати, созданы агрокласс и агрогруппа, - рассказал губернатор. - Детсадовцы, например, вместе с воспитателями выращивают зелень и овощи. Мечтают о зимнем саде. Обязательно поможем.