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Общество

В Калуге вручили награды лучшим работникам АПК региона

Дмитрий Ивьев
22.05, 07:20
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Церемония с участием губернатора Калужской области Владислава Шапши и министра сельского хозяйства России Оксаны Лут прошла 21 мая.

Среди награжденных оказались глава КФХ «НИЛ» Виталий Нилов, тракторист-машинист из Жуковского района Павел Зотов, главный инженер «Кривское» Василий Платонов, мастер участка птицефабрики в Дзержинском районе Татьяна Гривачева, главе КФХ из Износковского района Алексей Максимович и заведующему мехмастерскими в Хвастовичском районе Иван Петрушкин.

Почетными грамотами губернатора отмечены заведующая молочно-товарной фермой в Жуковском районе Ольга Пугачева и главный инженер «Молочное Море» Владимир Ромахин. Благодарность губернатора – у инженера-механика из Бабынинского района Александра Хрусталева и тракториста из Хвастовичского района Владимира Хохлова.

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