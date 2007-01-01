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Общество

Владислав Шапша рассказал об росте количества агроклассов в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.05, 07:10
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Эта тема обсуждалась 21 мая во время визита в регион министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.

- В 2025 году в школах региона создано 64 агротехнических класса. Договорились, что в ближайшие три года увеличим их число до 90, - подчеркнул Шапша.

Также в области действуют программы целевого обучения. По агропромышленному направлению обучается 41 студент.

При этом для создания комфортных условий жизни и работы действующих и будущих аграриев в регионе ведется системная работа по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году губернатор добился троекратного увеличения финансирования этого направления.

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