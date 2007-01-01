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Общество

Владислав Шапша познакомил Оксану Лут с калужским филиалом Тимирязевки

Дмитрий Ивьев
22.05, 07:00
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Губернатор Калужской области и министр сельского хозяйства России побывали там 21 мая.

Главными темами разговора был вопросы дефицита кадров и подготовки специалистов для АПК.

В университете глава региона и министр осмотрели лаборатории. Там среди прочего занимаются беспилотными авиасистемами.

За 38 лет работы калужский филиал подготовил 8,6 тысячи специалистов. Большая часть из них осталась жить и работать в регионе.

Сейчас студентов готовят по семи направлениям подготовки и двум специальностям.

С прошлого года там готовят аграриев по программам среднего профессионального образования.

Губернатор пообещал помочь с обновлением инфраструктуры филиала.

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