Владислав Шапша познакомил Оксану Лут с калужским филиалом Тимирязевки
Губернатор Калужской области и министр сельского хозяйства России побывали там 21 мая.
Главными темами разговора был вопросы дефицита кадров и подготовки специалистов для АПК.
В университете глава региона и министр осмотрели лаборатории. Там среди прочего занимаются беспилотными авиасистемами.
За 38 лет работы калужский филиал подготовил 8,6 тысячи специалистов. Большая часть из них осталась жить и работать в регионе.
Сейчас студентов готовят по семи направлениям подготовки и двум специальностям.
С прошлого года там готовят аграриев по программам среднего профессионального образования.
Губернатор пообещал помочь с обновлением инфраструктуры филиала.