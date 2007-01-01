Жители Черносвитино в Калуге годами живут без инфраструктуры

Местная жительница рассказала о многочисленных проблемах в их деревне в комментариях под постом губернатора во вторник, 20 апреля.

-В областном центре Калуга в районе Черносвитино нет дорог, нет канализации, нет освещения, нет детского сада и детской площадки, нет школы, нет магазина, нет аптеки, беда с вывозом мусора, дикими собаками, крысами. Неоднократные обращения граждан ко всем органам власти постоянно остаются без ответа или получают отписки «мы рассмотрим возможность в будущем», - пишет Елена.

-К сожалению, бюджетом на этот год не предусмотрено строительство дорог в Черносвитино. Рассмотрим такую возможность в последующие годы. К сожалению, согласно документации по планировке территории в деревне, строительство школы, детского сада, поликлиники не предусмотрено. Ближайшие школы находятся на Силикатном и в Подзавалье. На счет магазина, пока нет заинтересованных лиц, которые хотят вести предпринимательскую деятельность, - прокомментировали в горуправе.