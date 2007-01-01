В Калуге пациенты вынуждены ждать 3 часа ради 6 минут физиопроцедур

Об этой проблеме рассказала местная жительница в комментариях под публикацией главы региона в понедельник. 19 мая.

-Теперь в распоряжении граждан города прикреплённых к пятой поликлинике остался только физиокабинет в красном кресте. Провела там сидя в очереди всего то 3 часа, ради 6 минут физиопроцедур. Кабинет работает с 8 до 14 30.Говорят работники по увольнялись, поскольку очень мало платят, - написала Нина.

- Действительно, физиокабинет работает в одну смену, так как несколько медсестер уволились. Администрация медучреждения ищет на вакантные места сотрудников. Сегодня на некоторые процедуры принимали пациентов с Правого берега и это сильно увеличило количество пациентов. Завтра правобережные пациенты будут проходить процедуры у себя в поликлинике, поэтому очередь будет значительно меньше, - сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.