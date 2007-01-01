Школьницу из Калуги наградили в Совете Федерации
Алёна стала победителем Всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, деленная на граммы».
Награду девочке вручил сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов.
- Алена вошла в число победителей конкурса, так как её работа была выбрана народным голосованием. Всего на конкурс было подано 147 тысяч работ! – отметил Артамонов. - Картина Алёны - «Руки победы» - искренняя и трогательная. Спасибо родителям девочки за такое правильное воспитание подрастающего поколения!