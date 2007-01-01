Калужанка жалуется на незавершенную уборку аварийных деревьев

В среду, 21 мая, местная жительница написала о проблеме в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

-Дмитрий Александрович, на Ленина 39,41,43 спилили четыре аварийных дерева, в том числе упавшее 7 апреля. Обещали убрать корень упавшего дерева и пни спиленных деревьев. Но до сих пор они на месте. Несколько лет бились за удаление аварийных деревьев, а теперь за то чтобы убрали остатки после сделанной вами работы! - пишет Галина.

-Здравствуйте. Планируем в этом году провести эти работы, но пока, к сожалению, более точные сроки не обозначим, - ответили в горуправе.