Калужане возмущены массовой вырубкой деревьев

В среду, 21 мая, под публикацией губернатора в социальной сети начали появляться негативные комментарии от горожан.

Люди спрашивают, зачем уничтожать столько зелени.

-Вы целенаправленно уничтожаете зелень в нашем городе? Сухостой как стоял так и стоит. Спиливают большие красивые,большие деревья которые не представляют угрозы. Спили 20 деревьев,посадили 2.Баумана 4 спилили сегодня много прекрасных деревьев,а буквально через дорогу стоят 2 полудохлика, - пишет местная жительница.

- Участок был в плане, была произведена опиловка деревьев, представляющих потенциальную опасность. Удаляют не все деревья, а точечно. Сухостой напротив будет опилен до конца сентября, - сообщили в горуправе.