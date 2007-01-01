Обещанного три года ждут: когда в Калуге залатают ямы на Степном проезде

В среду, 21 мая, местная жительница задала вопрос о состоянии дорог в Калуге в комментариях под постом главы города Дмитрия Денисова.

-Горуправа, ямы около Степной проезд, 24 и перекрёсток Моторная/ Степной проезд, 26 - ждём 3 года когда заделают. Более того, в том году отчитались что заделали. Куда делись деньги? - пишет Светлана.

- На Степном проезде ямочный ремонт уже нецелесообразен, необходим полноценный ремонт. Пока, к сожалению, такой возможности нет, но будем рассматривать проведение таких работ в следующие годы. А на ул. Тракторной возможность ямочного ремонта рассмотрим в текущем году, - прокомментировали в горуправе.