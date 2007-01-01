Калужские власти объяснили причину сбоев в работе почты

В понедельник, 19 мая, местные жители начали оставлять комментарии к публикации городского головы Дмитрия Денисова в социальных сетях с жалобами на работу почтовых отделений в городе.

Люди недовольны тем, что не получают вовремя квитанции за ЖКУ. Больше всего проблем у отделения №30 на улице Герцена, 4.

-В том месяце из-за того, что небыли принесены вовремя квитанции, пришли сами на почту для их получения, на что нам сказали, что их не прислали поставщики. Сейчас же обзвонили поставщиков, все квитанции переданы на почту. Но в ящиках их нет! - пишет мужчина.

В среду, 21 мая, в министерстве цифрового развития прокомментировали ситуацию:

-Почта России - это коммерческая организация, которая самостоятельно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность. Повлиять на ее деятельность мы не можем. К сожалению, из-за нехватки кадров во многих отделениях происходят задержки в доставке, а также проблемы с графиком работы. С руководством отделения уже проведена беседа о недопустимости подобных ситуаций. От лица руководства Почты России приносим извинения за причиненные неудобства.