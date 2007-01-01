От техникума — к инновациям: как выпускники Кондровского колледжа формируют будущее бумажной промышленности

В современном мире, где технологии развиваются стремительными темпами, успех предприятий напрямую зависит от профессионалов, способных не только осваивать новые процессы, но и внедрять их в жизнь.

Ярким примером такой динамики является Полотняно-Заводская бумажная мануфактура — предприятие с богатой историей, которое благодаря усилиям опытных специалистов продолжает оставаться на передовой отрасли.

Особое место среди этих людей занимают выпускники профессиональных учебных заведений, начинавшие свой путь с техникума, а сегодня возглавляющие ключевые направления производства. Их истории — ​это живое подтверждение того, что карьера может начаться с самых скромных должностей и привести к высоким результатам при условии трудолюбия, постоянного развития и любви к делу.

Путь от сушильщика до заместителя директора

Олег Николаевич Жураховский ныне заместитель директора по новым технологиям. Его путь бумажника начался с обучения в Кондровском механико-­технологическом техникуме, который позже вошёл в состав ГБПОУ КО «Калужский индустриально-­педагогический колледж».

После армии Олег Николаевич начал работать сушильщиком бумаги и за короткое время освоил все профессии на бумагоделательной машине. В 1999 году он стал руководителем цеха, совмещая работу с получением высшего образования в Санкт-­Петербургском институте растительных полимеров. Однако основу его успеха составили практика, настойчивость и стремление к развитию.

Его профессиональный путь — ​это не просто личный успех, а вклад в развитие всего предприятия. Он активно занимается внедрением новых технологий и развитием производственных процессов, а также передаёт свой опыт молодым специалистам. Многие из тех, кого он обучил, сегодня работают на ответственных должностях. Его умение объяснять сложное простым языком делает его не просто руководителем, но и настоящим наставником.

От тетрадей — ​к бумажным пакетам

Другой яркой страницей в истории развития бумажной фабрики стала карьера Натальи Витальевны Дудиной. Своё профессиональное путешествие она начала в 2000 году в качестве машиниста автоматической линии по производству тетрадей. Параллельно с работой девушка получила образование в Кондровском механико-­технологическом техникуме по специальности «Технология переработки древесины».

Годы упорной работы, организаторские способности и стремление к развитию позволили ей занять одну из ключевых позиций на предприятии. В 2022 году, когда было запущено новое производство по выпуску бумажных пакетов, именно Наталье доверили возглавить это перспективное направление. Как начальник производства она взяла на себя задачу не только наладить выпуск продукции, но и создать слаженную команду, способную работать в режиме развивающегося рынка бумажной упаковки.

Наталья продолжает учиться, она получает высшее образование в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова. Её история показывает, что даже в маленьком посёлке можно достичь больших высот, если постоянно двигаться вперёд и не бояться перемен.

Образование как основа будущего

Сегодня Калужский индустриально-­педагогический колледж продолжает готовить квалифицированных специалистов для бумажной отрасли. Благодаря сотрудничеству правительства Калужской области, администрации Дзержинского района и компании «ОБФ» в г. Кондрово возрождена образовательная программа подготовки технологов бумажного производства.

Абитуриентам предлагается всё необходимое для успешного старта: обучение по профильной специальности, корпоративная стипендия, практика на предприятиях ОБФ и гарантированное трудоустройство после окончания учёбы. Лекции читают действующие специалисты предприятия, что позволяет студентам уже с первых курсов видеть реальные задачи и перспективы профессии.

Первые шаги в профессию делают и нынешние студенты. Один из первокурсников — Семён Терешенков — рассказал о своих мотивах выбора.

— Я осознанно выбрал эту специальность. После посещения музея бумаги «Бузеон» меня заинтересовала профессия бумажника. Теперь хочу стать частью этой истории.

Завтра начинается сегодня

Истории Олега Николаевича Жураховского и Натальи Витальевны Дудиной — ​далеко не единственные примеры карьерного роста на Полотняно-­Заводской бумажной мануфактуре. На предприятии немало специалистов, которые начинали с рабочих специальностей и благодаря опыту, знаниям, любви к труду и преданности профессии достигли высоких результатов. Это символы того, что путь от обучения в техникуме до руководящих должностей возможен и реален. Их пример вдохновляет новое поколение бумажников, которые уже сегодня закладывают основу для будущих инноваций и технологического роста отрасли.

И с каждым годом таких историй успеха будет становиться всё больше — ​благодаря заботе об образовании, наставничеству и вере в своих выпускников.