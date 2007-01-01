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Общество

Жители деревни Тягаево в Кировском районе уже много лет ждут ремонта дороги

Дарья Джуманова
21.05, 15:39
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Об этом рассказала местная жительница в комментариях под постом губернатора Владислава Шапши в соцсетях в среду, 21 мая.

Она отметила, что участок дороги в 7 километров от Верхней Песочни до их деревни давно нуждается в капитальном ремонте.

-Неужели за столько лет трудно один раз заасфальтировать 7 км дороги, как это сделано от Кирова до Верхней Песочни, чем каждый год заделывать ямы. В Тягаево тоже живут люди!!! Ни одно такси не соглашается везти, если видят, что нужно ехать в Тягаево. Я уже молчу про скорую, ожидание которой увеличивает из за данного отрезка пути!!!

- Здравствуйте. Ямочный ремонт на дороге провели в начале месяца. Капитальный ремонт дороги запланирован в следующем году, - сообщили в региональном Минтрансе.

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