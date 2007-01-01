Александр Сидоренков и его команда волонтеров отчитались Владимиру Путину о проделанной работе в Курске. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона в среду, 21 мая.

Сидоренков отметил, что с августа 2024 года в миссии приняли участие более 470 активистов из 47 регионов России. Добровольцы занимаются эвакуацией граждан, помогают в пунктах временного размещения и приграничных госпиталях.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша лично контролирует оказание помощи: недавно он посетил Курск, где передал военным квадроциклы и беспилотники. Глава региона продолжает координировать поддержку курян, оставшихся в приграничье.