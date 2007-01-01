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Общество

«Сильные идеи для нового времени»: приём заявок продлён до 1 июня

Дарья Джуманова
21.05, 13:37
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Сроки подачи заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс отечественных брендов продлены до 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области в понедельник, 19 мая.

Форум направлен на поиск и поддержку проектов, способствующих развитию России в пяти ключевых сферах: социальной, предпринимательской, технологической, кадровой и экологической.

Лучшие инициативы будут представлены руководству страны, а около 1000 проектов ежегодно получают поддержку от АСИ, властей регионов и партнеров.

За полтора месяца в конкурсе брендов «Знай наших» приняли участие более 10 тысяч компаний со всей страны.

В нем могут принять участие бизнесмены, работающие в сфере малого и среднего предпринимательства, которые показывают стабильное развитие и высокую степень локализации производства.

Подать свою идею можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф (https://идея.росконгресс.рф/) или заявить о своём бренде на знайнаших.аси.рф (https://знайнаших.аси.рф/).

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