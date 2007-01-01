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Общество

В Калуге жители улицы Молодежной третью неделю остаются без горячей воды

Дарья Джуманова
21.05, 13:20
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О проблеме рассказала местная жительница Вероника под публикацией губернатора в социальной сети во вторник, 20 мая.

-Третью неделю по адресу ул. Молодежная, 11 нет горячей воды на 10 этаже по утрам и вечерам в момент максимального использования ресурса. Теплосеть не реагирует на жалобы, обходится отпиской, но ситуация не исправлена до сих пор, - пишет женщина.

-Здравствуйте. К сожалению, выявить поломку пока не удалось, специалисты сетевой организации будут обследовать всю ветку от котельной до дома. До конца месяца должны успеть всё сделать, - прокомментировали в горуправе.

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