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Общество

В Калуге объяснили, почему озеленение началось в конце весны

Дарья Джуманова
21.05, 12:47
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Один из местных жителей спросил об этом в комментариях под постом городского головы Дмитрия Денисова во вторник, 20 мая.

-Почему так поздно начинают высаживать деревья? Уже весна заканчивается. А ведь это один самых оптимальных периодов для посадки деревьев. Ну или осенью да, - написал Владимир.

-Заключение контракта - это длительный процесс, необходимо было подготовить техническую документацию, провести торгово-конкурсные процедуры. После заключения контракта также проводятся подготовительные работы - согласование земляных работ, подготовка территорий и др. Сейчас они завершаются, и на днях мы планируем приступить к высадке, - рассказали в горуправе.

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