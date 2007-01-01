КАДВИ: работа стабильная, зарплата хорошая, перспектив хоть отбавляй

ПАО «Калужский двигатель» является одним из крупнейших предприятий города Калуги. Завод выпускает газотурбинные двигатели для ОПК и ведущих отраслей промышленности.

Количество рабочих и технических профессий на предприятии исчисляется десятками востребованных специальностей.

И это понятно, ведь завод — ​сложный многофункциональный механизм, где каждый работник — ​важное звено всей технологической цепочки.

На «Калужском двигателе» всегда с особым вниманием относятся к своим сотрудникам. На предприятие приходит работать много молодых специалистов, а также опытных работников.

«Я ни разу не пожалел, что пришёл на КАДВИ»

Станислав Ост­ровский — ​молодой опытный работник завода, кадровый резерв предприя­тия. Он приобрел рабочую профессию на заводе, обучаясь ещё в Калужском государственном машиностроительном колледже. Его история — ​классический пример профессионального роста, ответственности и востребованности труда.

— На КАДВИ я пришёл ещё на втором курсе. Сразу понравилось, понял: это мое, — ​рассказывает Станислав ОСТРОВСКИЙ. — ​Пришёл я оператором станков ЧПУ. Во вторую смену работал, в первую учился. Нам, учащимся колледжа, сделали специальный график, чтобы была возможность приобретать практический опыт на большом заводе.

Сейчас работаю наладчиком станков и оборудования. Работа стабильная, зарплата хорошая, перспектив хоть отбавляй. За все время работы на КАДВИ я ни разу не пожалел, что пришёл сюда, всем своим знакомым говорю: давай к нам, у нас отлично.

У Станислава трое детей, двух старших девочек он уже приводил на предприятие в дни семейных праздников, которые регулярно проводятся на КАДВИ.

— У нас на предприятии династии поддерживают, я говорю своим дочкам: «Придёте?» Смеюсь, вот будет много нас, ​повесят на Доску почёта династий, — ​с улыбкой говорит Станислав.

В свободное время Станислав играет в футбол, он член Калужской футбольной лиги, член Совета работающей молодёжи КАДВИ от производства. А ещё он с увлечением занимается профсоюзной деятельностью.

— Вся профсоюзная деятельность цеха на мне: ​лагеря, санатории, выплаты, награды, ветеранам труда особенно. Стараюсь, чтобы никого из моих не обидели. Да у нас на заводе и не обижают, у нас свои, заводские, награды поинтереснее будут.

Обеденный перерыв закончился, и Станислав поспешил в свой родной цех, говорит, что сейчас у него очень интересная, ответственная работа. По всему видно, что Станислав Островский прочно решил связать свою судьбу с КАДВИ, и от своего намерения не отойдёт ни на микрон.

«Здесь скучать не приходится»

Ян Афанасов окончил Калужский филиал МГТУ имени Баумана, потом аспирантуру уже на базе КГУ. Сейчас трудится на КАДВИ инженером-­конструктором, глав­­ным специалистом по гражданской энергетической продукции. Любит путешествовать.

Он говорит, что многие, думая о работе инженера-­конструктора, даже не представляют, что это в реальности за профессия.

— Изначально мы с другом устроились ещё тогда в Калужское опытное бюро моторостроения, которое потом, через полтора года, вошло в состав КАДВИ. Профессионально здесь скучать не приходится, — ​рассказывает Ян АФАНАСОВ.

— Мне всегда было интересно заниматься газотурбинным двигателем. Люблю я это дело, когда на тебе фактически весь путь изделия: от проекта до опытной установки. И ты видишь результаты работы конструкторов потом уже в изделии. Мы часто ездим в командировки, анализируем работу двигателей на объектах.

В бюро трубокомпрессоров, где трудится Ян, по его словам, сложился отличный коллектив. Конструкторская служба занимается разработкой новой продукции, которая сразу внедряется в производство. Он курирует научную деятельность стажёров, помогает в профориентации студентов КФ МГТУ им. Баумана, которые трудоустраиваются на завод стажёрами.

На КАДВИ приходит много молодых конструкторов и технологов. Опытные специалисты выступают у них в роли наставников, передают свой опыт по газотурбинной специализации. Ян является инициативным и опытным конструктором, в коллективе пользуется уважением. К собственному карьерному росту он относится спокойно, философски.

— Если ты занимаешься любимым делом, тебе интересно это, то карьерный рост идёт сам по себе по умолчанию. Я никогда не ставил себе цели достичь должности, места.

Истории Станислава Островского и Яна Афанасова далеко не единичный пример карьерного и профессионального роста молодых людей на КАДВИ. В последние годы молодёжь начала проявлять интерес к инженерным и рабочим специальностям. Работа на заводе уже не ассоциируется с рутиной, а воспринимается как стабильный источник заработка с возможностью карьерного роста и постоянного обучения.

На КАДВИ работа по привлечению и закреплению молодёжи на производстве реализуется на комплексной основе и синхронизируется с деятельностью образовательных учреждений. Молодые специалисты не остаются один на один с новыми обязанностями. Совет молодёжи предприятия активно вовлекает новичков не только в корпоративные процессы, но и в социальную жизнь региона, насыщая их досуг спортивными, культурными, познавательными и волонтёрскими событиями.