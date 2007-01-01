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Общество

Калужский суд отказал мошеннику в изменении вида исправительного учреждения

Дарья Джуманова
21.05, 12:35
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41-летний мужчина был осужден в 2022 году за мошенничество, совершенное организованной преступной группой. Об этом сообщила прокуратура региона 21 мая.

За 136 преступлений суд приговорил его к 7,5 годам колонии общего режима.

Отбыв часть срока, мужчина подал ходатайство об изменении вида исправительного учреждения.

Однако прокуратура выступила против, поскольку не было достаточно оснований, указывающих на его исправление. Также мужчина не предпринял достаточных мер для возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Суд отклонил ходатайство и оставил приговор без изменений.

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