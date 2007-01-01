Житель Сухиничского района уехал с работы на чужом тракторе

55-летнего мужчину обвиняют в угоне «Беларуса». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 21 мая.

По данным следствия, в марте 2025 года обвиняемый, находясь на работе в одной из организаций Мещовского района, решил «позаимствовать» сельскохозяйственную технику. На тракторе мужчина доехал до Сухиничей, где его потом задержали.

Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.