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Общество

Житель Сухиничского района уехал с работы на чужом тракторе

Дарья Джуманова
21.05, 11:46
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55-летнего мужчину обвиняют в угоне «Беларуса». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 21 мая.

По данным следствия, в марте 2025 года обвиняемый, находясь на работе в одной из организаций Мещовского района, решил «позаимствовать» сельскохозяйственную технику. На тракторе мужчина доехал до Сухиничей, где его потом задержали.

Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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