Юные людиновцы получили награды международного детского экологического конкурса

Состязание проводилось в рамках международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей», основная цель которого популяризация экологии и бережного отношения к окружающей среде, что соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», заявили 21 мая в правительстве Калужской области.

Самым юным победителем конкурса в номинации «ЭкоПоделки» стал воспитанник детского сада «Искорка» Федор Самохин. Вместе с воспитателем Людмилой Александровной он создал композицию «Ваза с цветами» из вторсырья — пластиковых стаканчиков и трубочек.

Другим победителем в этой же номинации стала Юлия Романова из средней школы № 6, которая с помощью своего руководителя Татьяны Ивановны изготовила букет цветов из пластиковых бутылок. Эти работы подчеркивают необходимость переработки и повторного использования пластика.

В номинациях «Экоблогер», «ЭкоЮннаты» и «Экобезопасность» победила команда клуба «ЭКОавантюристы» из средней школы № 3. В составе команды — Елизавета Кашкинова, Елена Киселева, Светлана Муравьева, Елизавета Недведь, Анастасия Поликарпова, Семен Савин и Татьяна Шмелева, руководитель - Светлана Анатольевна Мартьянова.

Также в конкурсе рисунков в номинации «Изменение климата глазами детей» победили две группы: ученицы средней школы № 3 Злата Дехтерева и София Степичева, и воспитанницы детсада «Искорка» Снежана Харламова, Арина Анисенкова и Алиса Савельева. Эти творческие работы отражают искреннее беспокойство детей по поводу изменения климата и их надежды на лучшее будущее для нашей планеты.